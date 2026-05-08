12:17 08.05.2026 (обновлено: 12:43 08.05.2026)
Скандальный российский боец станет запасным на турнире UFC в Белом доме

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян будет запасным бойцом на главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между представителем Грузии Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, сообщается в Telegram-канале организации.
Данный турнир UFC пройдет 14 июня на лужайке перед Белым домом и будет приурочен к 250-летию США. Также в этот день президенту страны Дональду Трампу исполнится 80 лет.
Топурия является чемпионом организации в легком весе, Гэтжи - временным чемпионом.
Царукяну 29 лет, в смешанных единоборствах он выиграл 23 боя и проиграл три. Он занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.
