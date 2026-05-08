ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет со стороны "Хезболлы" по северу Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько пусков ракет со стороны ливанского движения "Хезболлах" по северу страны, данных о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"После сирен тревоги, прозвучавших недавно в нескольких районах на севере Израиля, были зафиксированы несколько пусков ракет в сторону израильской территории. Силы ВВС перехватили одну ракету, а остальные ракеты упали в открытых районах. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении для прессы.
Военные обвинили "Хезболлах" в очередном нарушении режима прекращения огня.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.