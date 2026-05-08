16:05 08.05.2026 (обновлено: 17:27 08.05.2026)
Токаев планирует отдельную встречу с Путиным во время визита в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
  • Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Путина в Казахстан.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь Токаева Айбек Смадияров.
"В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Президента России в Казахстан, запланированного на конец мая", - сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера в своем Telegram-канале.

Президент России в феврале в телефонном разговоре с главой Казахстана подтвердил участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане.
