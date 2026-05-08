В Норвегии посоветовали Коростелеву не слушать "бредовые выпады" Большунова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский лыжник Савелий Коростелев имеет полное право отвечать на критику Александра Большунова, поскольку он обыгрывал его на соревнованиях и был близок к олимпийской медали.
Ранее в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Коростелева за то, что он публично ответил на слова трехкратного олимпийского чемпиона Большунова, назвавшего Олимпиаду цирком. Вяльбе посоветовала Коростелеву "немного притухнуть и тренироваться".
"Разумеется, Коростелев имеет полное право отвечать на такие низкие выпады. Он выступал - и выступал намного выше ожиданий - на международных соревнованиях в свой первый год на этом уровне. Он был даже очень близок к сенсационной олимпийской медали. Он также обыграл Большунова после возвращения в Россию. Ему нет никакой необходимости молчать и слушать этот бред. Это лишь привлекает дополнительное внимание к спорту. И лыжным гонкам это нужно. Этому виду спорта нужны свои Мюльбаки и Хедегарты", - сказал Сальтведт.
"Теперь Коростелев - лидер группы и может вести себя соответственно. А Большунову с поддержкой его подруги Вяльбе предстоит догонять его. Будет по-настоящему интересно посмотреть, сможет ли он", - отметил Сальтведт.