Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вторая ракетка мира уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, одержала победу над Марией Саккари из Греции в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В следующем круге Рыбакина сыграет с филиппинкой Александрой Эалой (42).
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 22:05
