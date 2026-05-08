Два матча турнира в Риме прервали из-за отключения света на кортах

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Два матча второго круга теннисного турнира в Риме были прерваны из-за отключения света на кортах принимающего соревнования комплекса "Форо Италико".
Проблемы с электроснабжением возникли во время встреч между швейцаркой Симоной Вальтерт и американкой Хейли Баптист, а также между представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой и канадкой Лейлой Фернандес. Света не было около пяти минут, после чего игры возобновились.
Турнир в Риме завершится 17 мая.
