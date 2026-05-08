Соболенко просит как можно скорее вернуть флаг Белоруссии в теннисе

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что будет с гордостью представлять Белоруссию на Олимпийских играх, и выразила надежду на то, что Женская теннисная ассоциация (WTA) вернет белорусам флаг как можно быстрее.

"Я всегда очень гордилась своей страной и хочу быть примером для будущих поколений. Я знаю, что могу стать источником вдохновения для детей. Я хочу, чтобы они знали, что независимо от того, из какой ты страны, ты всегда можешь достичь вершины, если будешь бороться и усердно работать каждый день", - добавила теннисистка.