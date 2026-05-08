Соболенко просит как можно скорее вернуть флаг Белоруссии в теннисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко выразила надежду на то, что WTA вернет белорусам флаг как можно быстрее.
- Исполнительный совет МОК снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов.
- Соболенко заявила, что будет с гордостью представлять Белоруссию на Олимпийских играх.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что будет с гордостью представлять Белоруссию на Олимпийских играх, и выразила надежду на то, что Женская теннисная ассоциация (WTA) вернет белорусам флаг как можно быстрее.
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) в четверг снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, при этом оставив в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
"Представлять такую маленькую страну, как Белоруссия, на Олимпийских играх было бы предметом гордости. Достичь высочайшего уровня, будучи такой небольшой страной, невероятно, и я была бы невероятно горда представлять Белоруссию на таких важных соревнованиях. Надеюсь, WTA сможет как можно скорее вернуть нам наш флаг", - цитирует Соболенко агентство ANSA.
"Я всегда очень гордилась своей страной и хочу быть примером для будущих поколений. Я знаю, что могу стать источником вдохновения для детей. Я хочу, чтобы они знали, что независимо от того, из какой ты страны, ты всегда можешь достичь вершины, если будешь бороться и усердно работать каждый день", - добавила теннисистка.