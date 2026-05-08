Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение россиян

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) оставила в силе отстранение российских и белорусских теннисистов от участия в командных соревнованиях, сообщается на сайте организации.
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) в четверг оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов были сняты.
"ITF подтверждает, что заявление МОК не меняет существующую позицию в отношении дисквалификации белорусской и российской теннисных федераций, которая остается в силе. Вопрос о членстве белорусской теннисной федерации будет рассмотрен на ежегодном общем собрании ITF в октябре в соответствии с уставом организации", - говорится в заявлении.
Ранее ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисисты из этих стран отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой ITF. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.