Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла австралийку Талию Гибсон во втором круге турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:1 в пользу стартовавшей со второго круга россиянки, которая является 20-й ракеткой мира. Гибсон располагается на 62-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 8 минут.
В третьем круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между японкой Наоми Осакой (16-й ракетка мира) и немкой Евой Лис (80).
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 12:10
Завершен
