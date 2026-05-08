Самсонова может сыграть с Потаповой в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме.
- В матче второго раунда Самсонова обыграла американку Энн Ли.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В третьем круге Самсонова сыграет против победительницы встречи Анастасия Потапова (Австрия) - Каролина Мухова (Чехия, 11).
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 12:10
Завершен