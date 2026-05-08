"Мы остаемся семьей": Тчуамени сделал заявление по конфликту с Вальверде

В четверг "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а на следующий день оштрафовал каждого из спортсменов на 500 тысяч евро. Ранее СМИ сообщали, что оба футболиста могли быть отстранены и лишены заработной платы на срок от 3 до 20 матчей. Отмечалось, что спортсмены также могли столкнуться с дисциплинарным увольнением.

"Я признаю санкции клуба и принимаю их. Мы остаемся семьей, иногда с разногласиями, но мы всегда должны ставить наши общие цели превыше всего. Я признаю это, и я также хочу принести свои извинения всем мадридистам. Теперь настало время отставить все это и сосредоточиться на "Эль-Класико" и предстоящем сезоне, чтобы вернуть клуб на вершину, где ему и место", - добавил спортсмен.