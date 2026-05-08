"Мы остаемся семьей": Тчуамени сделал заявление по конфликту с Вальверде

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени заявил, что сожалеет о том, какой образ вокруг его команды создал конфликт с одноклубником уругвайцем Федерико Вальверде.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной". Сам Вальверде в четверг опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.
"То, что произошло на этой неделе на тренировке, - это неприемлемо. Независимо от того, кто прав, а кто виноват, мы всегда должны искать самое спокойное решение для разрешения конфликта. Прежде всего я сожалею о том образе, который мы создали вокруг клуба. Интернет любит придумывать самые дикие истории для пущей шумихи, так что не верьте всему, что говорят", - написал Тчуамени в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В четверг "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а на следующий день оштрафовал каждого из спортсменов на 500 тысяч евро. Ранее СМИ сообщали, что оба футболиста могли быть отстранены и лишены заработной платы на срок от 3 до 20 матчей. Отмечалось, что спортсмены также могли столкнуться с дисциплинарным увольнением.
"Я признаю санкции клуба и принимаю их. Мы остаемся семьей, иногда с разногласиями, но мы всегда должны ставить наши общие цели превыше всего. Я признаю это, и я также хочу принести свои извинения всем мадридистам. Теперь настало время отставить все это и сосредоточиться на "Эль-Класико" и предстоящем сезоне, чтобы вернуть клуб на вершину, где ему и место", - добавил спортсмен.
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.