Рейтинг@Mail.ru
"Реал" отказался наказывать избившего Вальверде Тчуамени, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:08 08.05.2026 (обновлено: 15:15 08.05.2026)
"Реал" отказался наказывать избившего Вальверде Тчуамени, пишут СМИ

El Pais: Тчуамени не получил отстранение и сыграет с "Барселоной"

© Фото : Пресс-служба Ла ЛигиОрельен Тчуамени
Орельен Тчуамени - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Пресс-служба Ла Лиги
Орельен Тчуамени. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский «Реал» не будет применять спортивные санкции в отношении футболистов команды Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде за драку на тренировке.
  • Оба игрока получат крупный штраф.
  • Тчуамени не будет отстранен и получит право принять участие в «Эль-Класико».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" не будет применять спортивные санкции в отношении футболистов команды Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде за драку на тренировке, сообщает El Pais.
По информации источника, оба игрока получат крупный штраф. Тчуамени не будет отстранен и получит право принять участие в "Эль-Класико".
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и француз устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а также сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной" в воскресенье. Вальверде в четверг опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.
СМИ сообщили, что оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечалось, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением.
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Реал" начал разбирательство в отношении подравшихся Вальверде и Тчуамени
7 мая, 22:24
 
ФутболСпортИспанияФедерико ВальвердеОрельен ТчуамениБарселонаРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала