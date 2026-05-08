Дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова направили в суд

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова - Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки.

« "В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении Екатерины Тарховой, убившей своих родственников. С ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова и двое ее знакомых, действуя в составе организованной группы, совершили убийство пожилых супругов – родных дедушки и бабушки", - говорится в сообщении прокуратуры в "Максе".

По данным надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено в отношении двух фигуранток – 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Киселевой предъявлено обвинение в хищении чужого имущества.

Как сообщает прокуратура, в качестве способа убийства злоумышленники выбрали отравление. Тела своих жертв обвиняемая и один из соучастников заморозили при помощи азота, расчленили и раскидали мешки с их частями по мусорным контейнерам. Затем члены организованной группы похитили имущество погибших, включая предметы одежды и ювелирные украшения. Используя поддельные официальные документы, они похитили с банковских счетов деньги, начисляемые в качестве дивидендов. При содействии Киселевой был продан автомобиль погибшей. В результате было похищено и уничтожено имущество общей стоимостью более 3 миллионов рублей.