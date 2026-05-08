Тамбиев рассказал об Овечкине и большинстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леонид Тамбиев заявил, что если Александр Овечкин приедет в хоккейный клуб "Динамо", то команде не нужен будет тренер по большинству.
- Александр Овечкин является воспитанником академии "Динамо" и выступал за клуб в Суперлиге с 2001 по 2005 год, а также часть сезона-2012/13.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Леонид Тамбиев заявил, что если в команду приедет Александр Овечкин, то ей не нужен будет тренер по большинству.
В апреле Тамбиев сменил на посту тренера "Динамо" Вячеслава Козлова. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин является воспитанником академии "Динамо". Он выступал за "бело-голубых" в Суперлиге с 2001 по 2005 год, также форвард провел за столичный клуб часть сезона-2012/13 из-за локаута в НХЛ. В составе "Динамо" он стал чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2013).
"Пока не было никаких обсуждений. Нужен ли мне Овечкин? Если в "Динамо" будет Александр, то команде не нужен будет тренер по большинству", - сказал Тамбиев журналистам.
Для 40-летнего Овечкина этот сезон является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
В НХЛ ответили на вопрос о выводе из обращения номера Овечкина
15 апреля, 16:18