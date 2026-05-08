Тамбиев рассказал об Овечкине и большинстве

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Леонид Тамбиев заявил, что если в команду приедет Александр Овечкин, то ей не нужен будет тренер по большинству.

"Пока не было никаких обсуждений. Нужен ли мне Овечкин? Если в "Динамо" будет Александр, то команде не нужен будет тренер по большинству", - сказал Тамбиев журналистам.