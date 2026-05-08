Рейтинг@Mail.ru
В "Динамо" рассказали о Пакетте - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:33 08.05.2026
В "Динамо" рассказали о Пакетте

Тамбиев: хочу, чтобы хоккеист Пакетт остался в "Динамо"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Динамо" Седрик Пакетт
Игрок ХК Динамо Седрик Пакетт - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Леонид Тамбиев сообщил, что клуб рассчитывает сохранить в составе нападающего Седрика Пакетта.
  • Будущее Пакетта в команде зависит от его состояния здоровья после перенесенной операции.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил журналистам о желании сохранить в составе команды нападающего Седрика Пакетта, однако отметил, что все будет зависеть от состояния здоровья игрока.
Пакетт провел 21 матч в сезоне-2025/26 и набрал 10 очков (6 голов и 4 передачи). Ранее в "Динамо" сообщили о наличии у канадского форварда, имеющего российское гражданство, травмы спины.
«
"На Пакетта мы очень рассчитываем. Если по медицине он будет профпригоден, то мы продлим с ним контракт. Недавно он перенес операцию. Пакетт готов приехать к нам, попробовать с нами поработать. Я хочу, чтобы он остался в "Динамо". Классон и Готовец точно покинут "Динамо", - сказал Тамбиев.
Леонид Тамбиев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Тамбиев высказался о Ларионове
Вчера, 17:29
 
ХоккейСедрик ПакеттЛеонид ТамбиевХК Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала