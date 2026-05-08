В "Динамо" рассказали о Пакетте

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил журналистам о желании сохранить в составе команды нападающего Седрика Пакетта, однако отметил, что все будет зависеть от состояния здоровья игрока.