В "Динамо" рассказали о Пакетте

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев сообщил журналистам о желании сохранить в составе команды нападающего Седрика Пакетта, однако отметил, что все будет зависеть от состояния здоровья игрока.
Пакетт провел 21 матч в сезоне-2025/26 и набрал 10 очков (6 голов и 4 передачи). Ранее в "Динамо" сообщили о наличии у канадского форварда, имеющего российское гражданство, травмы спины.
«
"На Пакетта мы очень рассчитываем. Если по медицине он будет профпригоден, то мы продлим с ним контракт. Недавно он перенес операцию. Пакетт готов приехать к нам, попробовать с нами поработать. Я хочу, чтобы он остался в "Динамо". Классон и Готовец точно покинут "Динамо", - сказал Тамбиев.
