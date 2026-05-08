Тамбиев опроверг информацию о конфликте с хоккеистами "Динамо"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Леонид Тамбиев назвал бредовым предположение о том, что игроки "Динамо" не хотят с ним работать.
В апреле Тамбиев сменил на посту тренера "Динамо" Вячеслава Козлова. Предыдущим местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года. До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021-го по декабрь 2025 года возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
"Игроки "Динамо" не хотят работать со мной? Ну как это возможно? Бред какой-то. Я пообщался с ребятами. Пятьдесят процентов команды, может, чуть больше, останется. Пока еще не общался с легионерами. Те, с кем я пообщался, будут работать со мной", - сказал Тамбиев журналистам.