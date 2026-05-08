Тамбиев высказался о Ларионове

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Леонид Тамбиев заявил, что возглавляющий петербургский СКА Игорь Ларионов хотел оставить его в своем штабе еще на год, но отпустил по договоренности.
"С Ларионовым после последнего матча СКА у нас тоже были переговоры, он хотел, чтобы я остался еще на один сезон. Но с ним еще ранее была договоренность, что если я получу предложение стать главным тренером клуба КХЛ, то меня отпустят из СКА. Игорь Николаевич с пониманием и уважением отпустил меня в "Динамо". У нас с ним хорошие, дружеские отношения", - сказал Тамбиев журналистам.
"Даже не думал о том, мог ли возглавить СКА в случае отставки Ларионова. Даже мыслей не было подсидеть кого-то. Я пришел в СКА, только чтобы помочь Ларионову. Я получил хороший опыт", - отметил тренер.
До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021-го по декабрь 2025 года возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.