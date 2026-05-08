Тамбиев высказался о Ларионове

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Леонид Тамбиев заявил, что возглавляющий петербургский СКА Игорь Ларионов хотел оставить его в своем штабе еще на год, но отпустил по договоренности.

"Даже не думал о том, мог ли возглавить СКА в случае отставки Ларионова. Даже мыслей не было подсидеть кого-то. Я пришел в СКА, только чтобы помочь Ларионову. Я получил хороший опыт", - отметил тренер.