Тамбиев подписал контракт с "Динамо" на два года

Тренерский штаб "Динамо" практически сформирован, ведется поиск тренера по большинству.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Леонид Тамбиев, который в апреле был назначен на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо", заявил, что в среду подписал двухлетний контракт со столичной командой.

21 апреля " Динамо " объявило о назначении Тамбиева на пост главного тренера команды. В релизе отмечалось, что команда будет выступать под руководством специалиста в сезоне-2026/27. Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова , который возглавил клуб по ходу сезона после увольнения Алексея Кудашова

"Контракт с "Динамо" был подписан позавчера. Срок - на два сезона. В " Адмирале " разве было меньше давления, чем в "Динамо"? Я ничего не боюсь. Первые переговоры прошли в Москве , после чего была еще одна встреча, более конкретная. На совете директоров меня утвердили главным тренером "Динамо". С Ларионовым был в СКА до последнего матча, там тоже были переговоры, он хотел, чтобы я остался еще на один сезон, но была договоренность, что если я получу предложение стать главным тренером клуба КХЛ , то меня отпустят из СКА. Ларионов с пониманием и уважением отпустил меня в "Динамо". У нас с ним хорошие и теплые, дружеские отношения", - заявил Тамбиев на пресс-конференции.

"Тренерский штаб практически сформирован. Одна позиция, которую я ищу, - тренер по большинству. Пока мы находимся в поисках. Хочется тренера, который не просто тренер, а который может достучаться до игроков, найти в них что-то новое в плане реализации большинства. Имена будут озвучены после 31 мая", - добавил Тамбиев.

Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года.