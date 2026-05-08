EFJ назвала причину исключения СЖР из Международной федерации журналистов
17:47 08.05.2026
EFJ назвала причину исключения СЖР из Международной федерации журналистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация журналистов исключила СЖР из организации.
  • В EFJ утверждают, что причиной такого решения стали обвинения, связанные с открытием отделений организации в Запорожской и Херсонской областях.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) большинством голосов приняла решение об исключении Союза журналистов России (СЖР) из организации, оно является окончательным, заявил РИА Новости генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.
"Это решение Суверенного конгресса IFJ… Решение было принято при подавляющей поддержке", - сообщил собеседник агентства.
Согласно процедуре, решение конгресса об исключении является окончательным.
Гутьеррес также обозначил позицию Европейской федерации в поддержку такого решения.
Ранее членство СЖР было приостановлено решением исполнительного комитета IFJ в феврале 2023 года. Окончательное решение мог принять только конгресс организации, проходящий сейчас в Париже.
В EFJ утверждают, что причиной исключения стали обвинения в адрес СЖР, связанные с открытием отделений организации в Запорожской и Херсонской областях.
При этом председатель СЖР Владимир Соловьев ранее сообщил РИА Новости, что российская организация была приглашена на конгресс, однако решила не участвовать и заранее направила свою позицию международным журналистским организациям.
Позднее СЖР назвал решение IFJ политически мотивированным и не имеющим профессиональных оснований.
"Союз журналистов России считает решение Международной федерации журналистов об окончательном исключении СЖР политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным для организации", - говорится в заявлении СЖР.
В организации подчеркнули, что открытие отделений в Запорожской и Херсонской областях было связано с необходимостью обеспечения безопасности и защиты журналистов, работающих на этих территориях.
В СЖР также заявили, что не признают нарушения устава IFJ и считают решение результатом политического давления со стороны ряда западных структур.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
