Международная федерация журналистов исключила СЖР из организации

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) приняла решение о полном исключении Союза журналистов России (СЖР) из организации, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
В феврале 2023 года Международная федерация журналистов (IFJ) приняла решение о приостановке членства СЖР в организации в связи с "действиями, противоречащими принципам и целям федерации".
Он добавил, что СЖР был приглашен на конгресс, однако принял решение не участвовать и заранее направил свою позицию международным журналистским организациям.
По его словам, в обращении российская сторона разъяснила причины отказа от участия, а также указала на нарушения уставных принципов самой федерации.