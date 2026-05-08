Рейтинг@Mail.ru
Международная федерация журналистов исключила СЖР из организации - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 08.05.2026 (обновлено: 11:25 08.05.2026)
Международная федерация журналистов исключила СЖР из организации

РИА Новости: СЖР исключили из Международной федерации журналистов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации.
  • В феврале 2023 года IFJ приостановила членство СЖР из-за "действий, противоречащих принципам и целям федерации".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) приняла решение о полном исключении Союза журналистов России (СЖР) из организации, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
В феврале 2023 года Международная федерация журналистов (IFJ) приняла решение о приостановке членства СЖР в организации в связи с "действиями, противоречащими принципам и целям федерации".
"Если раньше была заморозка, то исключить мог только конгресс. Конгресс проходит сейчас в Париже. И вчера (на конгрессе - ред.) было принято такое решение об исключении", - сказал Соловьев.
Он добавил, что СЖР был приглашен на конгресс, однако принял решение не участвовать и заранее направил свою позицию международным журналистским организациям.
По его словам, в обращении российская сторона разъяснила причины отказа от участия, а также указала на нарушения уставных принципов самой федерации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Захарова назвала заявление МИД Франции по случаю Дня свободы печати заказом
Вчера, 12:49
 
Международная федерация журналистовСоюз журналистов РоссииРоссияПарижВладимир Соловьев (телеведущий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала