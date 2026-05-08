США проявляют позитивный настрой в отношениях с Россией, заявил посол
05:56 08.05.2026
США проявляют позитивный настрой в отношениях с Россией, заявил посол

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что нынешние власти США проявляют позитивный настрой в отношениях с Россией.
  • По словам Дарчиева, этот настрой контрастирует с тем, что было при прежней администрации.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Нынешние власти США проявляют позитивный настрой в отношениях с Россией, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Самое главное - есть позитивный настрой, который контрастирует с тем, что было четыре года при прежней администрации", - сказал Дарчиев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
