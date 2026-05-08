ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Нынешние власти США проявляют позитивный настрой в отношениях с Россией, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Самое главное - есть позитивный настрой, который контрастирует с тем, что было четыре года при прежней администрации", - сказал Дарчиев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.