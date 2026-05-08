Суд по торговле в США признал пошлину Трампа на импорт незаконной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральный суд по торговле США признал незаконными пошлины на весь иностранный импорт в 10%.
- Пошлины, введенные Дональдом Трампом, не разрешены законом, говорится в документе суда.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Федеральный суд по торговле США признал незаконными глобальные пошлины президента США Дональда Трампа на весь иностранный импорт в 10%, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Пошлины, введенные в отношении истцов, не разрешены законом", – говорится в документе.
