США отбили атаки Ирана в Ормузском проливе, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США отбили атаки Ирана на три американских эсминца в Ормузском проливе, утверждает президент США Дональд Трамп.

Ранее в пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам.