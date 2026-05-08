01:56 08.05.2026 (обновлено: 02:08 08.05.2026)
США отбили атаки Ирана в Ормузском проливе, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отбили атаки Ирана на три американских эсминца в Ормузском проливе, утверждает президент США Дональд Трамп.
  • По словам Трампа, напавшим иранским силам был нанесен большой ущерб, и они «полностью уничтожены».
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США отбили атаки Ирана на три американских эсминца в Ормузском проливе, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Трем эсминцам не было нанесено никакого ущерба, но большой ущерб был нанесен напавшим иранцам", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп также утверждает, то силы ВС Ирана, якобы атаковавшие эсминцы, "полностью уничтожены".
По его словам, по эсминцам США были выпущены ракеты и БПЛА – все было сбито.
Ранее в пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
