США отбили атаки Ирана в Ормузском проливе, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США отбили атаки Ирана на три американских эсминца в Ормузском проливе, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Трем эсминцам не было нанесено никакого ущерба, но большой ущерб был нанесен напавшим иранцам", - написал он в своей соцсети Truth Social.
По его словам, по эсминцам США были выпущены ракеты и БПЛА – все было сбито.
Ранее в пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам.