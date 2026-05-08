Центральное командование ВС США назвало причину атаки на Иран

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. США нанесли удары по иранским военным объектам, якобы ответственным за нападение на американские силы, заявили в Центральном командовании ВС страны.
Там же ранее заявили, что перехватили иранские ракеты, БПЛА и катера, якобы атаковавшие американские корабли в Ормузском проливе.
"Центральное командование ликвидировало приближающиеся угрозы и нанесло удары по иранским военным объектам, ответственным за нападение на американские силы, включая места запуска ракет и беспилотников, пункты управления и объекты разведки, наблюдения и рекогносцировки", – говорится в заявлении командования в Х.