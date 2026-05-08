Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге сознался в преступлении
14:23 08.05.2026 (обновлено: 14:33 08.05.2026)
Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге сознался в преступлении

Обвиняемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге сознался в преступлении.
  • Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован на срок два месяца.
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге сознался в преступлении, сообщили РИА Новости в прокуратуре Калужской области.
Ранее в пятницу СУСК по Калужской области сообщило, что подозреваемому в убийстве спортсмена предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
"Он признал вину в совершении преступления", - сказали в прокуратуре.
Там уточнили, что обвиняемый арестован на срок два месяца.
Об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева стало известно накануне. По данным СУСК и прокуратуры, убийство произошло в ночь на четверг, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый пытался сбежать и был задержан в Брянской области.
