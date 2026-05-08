Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге сознался в преступлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге сознался в преступлении.

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге сознался в преступлении, сообщили РИА Новости в прокуратуре Калужской области.

Ранее в пятницу СУСК по Калужской области сообщило, что подозреваемому в убийстве спортсмена предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

"Он признал вину в совершении преступления", - сказали в прокуратуре.

Там уточнили, что обвиняемый арестован на срок два месяца.