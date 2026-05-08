Число разместившихся в гостиницах в Смоленской области выросло в 2025 году
09:53 08.05.2026
Число разместившихся в гостиницах Смоленской области выросло в 2025 году на 26%

Виды города Смоленска. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В 2025 году услугами размещения в гостиницах Смоленской области воспользовались 420 754 человек, что на 26% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Рост турпотока в области отвечает целям национального проекта "Туризм и гостеприимство".
По мнению Анохина, этот результат говорит об увеличивающимся интересе к культурному и историческому наследию Смоленщины, а также доверию гостей к качеству туристической инфраструктуры региона.
"Это итог нашей системной работы по развитию отрасли. Мы благоустраиваем общественные пространства, повышаем уровень сервиса, реализуем инвестиционные проекты, поддерживаем предпринимателей", — написал губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".

На данный момент в сфере туризма Смоленской области работают порядка 1,3 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Ежегодно благодаря грантовому конкурсу в этой отрасли смолянам помогают реализовывать проекты, направленные на раскрытие потенциала региона.
В 2025 году при поддержке конкурса состоялся ряд событий: фестиваль военно-исторической реконструкции "Вяземское сражение 1812 года", мультимедийный проект "Смоленск – моя крепость", "Среда джаза фест" и другие.
"Рост турпотока открывает новые возможности для привлечения федеральной помощи и дальнейшего развития инфраструктуры, создания современных туристических объектов и улучшения качества услуг. Мы всегда рады видеть гостей в Смоленской области!" — заключил Анохин.
