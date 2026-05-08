Слуцкий назвали продление перемирия беспрецедентным шагом России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Продление перемирия с Украиной до 11 мая является поистине беспрецедентным и гуманитарным шагом со стороны России на фоне новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан и хамства Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
"Продление перемирия с российской стороны до 11 мая - поистине беспрецедентный гуманитарный шаг, особенно на фоне хамства Зеленского и новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой.
"Изначально президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы. Встречный жест России - результат дипломатических усилий при контактах Москвы и Вашингтона. Готовность США оставаться посредником в рамках процесса урегулирования украинского конфликта можно только приветствовать", - заключил он.