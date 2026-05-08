Правительственный самолет Словакии пересек границу России - РИА Новости, 08.05.2026
16:38 08.05.2026 (обновлено: 16:44 08.05.2026)
Правительственный самолет Словакии пересек границу России на фоне визита Фицо

Самолет бизнес-класса в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительственный самолет Словакии пересек границу России.
  • Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прилетит в Москву на празднование Дня Победы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительственный борт Словакии пересек границу России на фоне запланированного визита словацкого премьера Роберта Фицо в РФ, следует из данных сервиса ADS-B Exchange.
По данным сервиса, самолет с регистрационным номером OM-BYA подлетает к Ленинградской области. Согласно информации ADS-B Exchange, речь идет о воздушном судне правительства Словакии.
