В Эстонии собралась толпа на КПП у Ивангорода, где пройдет концерт на 9 Мая

13:13 08.05.2026 (обновлено: 17:17 08.05.2026)
© Фото : соцсети
Очередь на КПП "Нарва — Ивангород"
  • Жители Эстонии выстроились в очередь на въезд в Ивангород, где пройдет концерт ко Дню Победы.
  • Многие хотят отметить 9 Мая в России, так как в прибалтийской стране его официально не празднуют.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Жители Эстонии выстроились в очередь на въезд в Ивангород, где пройдет концерт ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Северо-Западном таможенном управлении.
"На данный момент со стороны России перед пунктом пропуска "Ивангород" очередей нет. Есть скопление людей со стороны Эстонии, что связано именно с режимом работы эстонских служб. Таможенный пост МАПП "Ивангород" работает штатно", — рассказали в его пресс-службе.
По словам очевидцев, российские таможенники проверяют людей быстро, очередь из нескольких десятков человек двигается без задержек. При этом желающие пересечь границу продолжают прибывать.
Пункт пропуска находится на границе Ленинградской области с эстонской Нарвой. Многие жители прибалтийской страны хотят отметить 9 Мая в России, так как у них его официально не празднуют. В Ивангороде в гостиницах уже нет мест — на 9 и 10 мая "полное заселение".
В субботу у стен Ивангородской крепости пройдет концерт "Берега Победы". Его будет видно и слышно на двух берегах Нарвы — с российской и эстонской стороны.
ЭстонияРоссияЛенинградская областьДень Победы — 2026Ивангород
 
 
