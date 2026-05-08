В Эстонии собралась толпа на КПП у Ивангорода, где пройдет концерт на 9 Мая

Многие хотят отметить 9 Мая в России, так как в прибалтийской стране его официально не празднуют.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Жители Эстонии выстроились в очередь на въезд в Ивангород, где пройдет концерт ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в Северо-Западном таможенном управлении.

МАПП "Ивангород" работает штатно", — рассказали в его пресс-службе. "На данный момент со стороны России перед пунктом пропуска "Ивангород" очередей нет. Есть скопление людей со стороны Эстонии , что связано именно с режимом работы эстонских служб. Таможенный пост"Ивангород" работает штатно", — рассказали в его пресс-службе.

По словам очевидцев, российские таможенники проверяют людей быстро, очередь из нескольких десятков человек двигается без задержек. При этом желающие пересечь границу продолжают прибывать.

Пункт пропуска находится на границе Ленинградской области с эстонской Нарвой. Многие жители прибалтийской страны хотят отметить 9 Мая в России, так как у них его официально не празднуют. В Ивангороде в гостиницах уже нет мест — на 9 и 10 мая "полное заселение".