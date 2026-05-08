Московскую систему теплоснабжения перевели на летний режим работы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон прошел штатно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону", - рассказал Бирюков.

Заммэра назвал одним из важных направлений проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объеме в мае, именно во время них производится временное отключение горячего водоснабжения. По словам Бирюкова, главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить.

"Сотрудники ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания более 19 тысяч километров тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил он.