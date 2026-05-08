Консул рассказал, как День Победы отметят в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 8 мая - РИА Новости. Мероприятия в честь Дня Победы в Швейцарии пройдут в нескольких городах, их организаторами выступают как загранучреждения РФ, так и ассоциации соотечественников, рассказал РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"Конечно, такого размаха, как в дружественных странах, здесь едва ли следует ожидать, но, тем не менее, то, что будет сделано, все-таки очень достойно. Главное наше событие - это церемония возложения венков к Братской могиле советских воинов на кладбище Хернли в Базеле традиционно 9 мая", - сообщил консул.
Попов сообщил, что консульство также проводит акцию "Георгиевская ленточка", которые "все берут с удовольствием".
"Это самая, в общем-то, простая, но очень показательная акция - что люди хотят их получить", - отметил он.
Девятого мая в Женевском православном Храме Рождества Пресвятой Богородицы также состоится молебен по погибшим советским воинам.
Активно акции, посвященные Победе, проводят продолжающие работать в Швейцарии российские ассоциации "Вокруг России", "Ивушка" и другие, которые ставят номера традиционного русского танца, исполняют песни, читают стихи в колоритных национальных костюмах, рассказал консул.
"Это показывает, что активные члены российской диаспоры принимают участие в мероприятиях, консолидируются на основе патриотизма, сопричастности к общему героическому прошлому", - сказал Попов.
