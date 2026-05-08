02:19 08.05.2026
Консул рассказал, как День Победы отметят в Швейцарии

Попов: в Базеле возложат венки к Братской могиле советских воинов

© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарии
Акция памяти возле посольства России в Швейцарии . Архивное фото
  • В Швейцарии 9 мая пройдет церемония возложения венков к Братской могиле советских воинов на кладбище Хернли в Базеле.
  • В Женеве 8 мая состоится акция «Бессмертный полк», туда прибудет частичка Вечного огня.
  • Российские ассоциации в Швейцарии, такие как «Вокруг России» и «Ивушка», активно участвуют в акциях, посвященных Дню Победы.
ЖЕНЕВА, 8 мая - РИА Новости. Мероприятия в честь Дня Победы в Швейцарии пройдут в нескольких городах, их организаторами выступают как загранучреждения РФ, так и ассоциации соотечественников, рассказал РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
"Конечно, такого размаха, как в дружественных странах, здесь едва ли следует ожидать, но, тем не менее, то, что будет сделано, все-таки очень достойно. Главное наше событие - это церемония возложения венков к Братской могиле советских воинов на кладбище Хернли в Базеле традиционно 9 мая", - сообщил консул.
В ней примут участие дипломаты России и дружественных стран. После нее начнется акция "Бессмертный полк". Восьмого мая она пройдет и в Женеве - напротив европейского отделения ООН на Площади Наций. Как ожидается, туда прибудет частичка Вечного огня, которую должны доставить "Ночные волки".
Попов сообщил, что консульство также проводит акцию "Георгиевская ленточка", которые "все берут с удовольствием".
"Это самая, в общем-то, простая, но очень показательная акция - что люди хотят их получить", - отметил он.
Девятого мая в Женевском православном Храме Рождества Пресвятой Богородицы также состоится молебен по погибшим советским воинам.
Активно акции, посвященные Победе, проводят продолжающие работать в Швейцарии российские ассоциации "Вокруг России", "Ивушка" и другие, которые ставят номера традиционного русского танца, исполняют песни, читают стихи в колоритных национальных костюмах, рассказал консул.
"Это показывает, что активные члены российской диаспоры принимают участие в мероприятиях, консолидируются на основе патриотизма, сопричастности к общему героическому прошлому", - сказал Попов.
