Согласовать акции на 9 Мая в Швейцарии было непросто, заявил генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Согласование акций в честь Дня Победы в Швейцарии проходило непросто из-за ограничений местных властей.
- Разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве было дано всего за неделю до мероприятия, хотя заявка была подана в январе.
ЖЕНЕВА, 8 мая - РИА Новости. Согласовать акции в честь Дня Победы в Швейцарии было непросто, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
Он напомнил, что ключевым событием в честь Дня Победы является возложение венков к Братской могиле советских воинов на кладбище Хернли недалеко от Базеля.
"Каждый год в последние годы очень непросто проходит согласование. Были ограничения с точки зрения количества участников со стороны местных властей, не торопились с выдачей разрешения на это мероприятие", - сказал консул.
По его словам, вторая часть мероприятия, шествие "Бессмертного полка", к которой присоединяются соотечественники и "Ночные волки", - "наиболее чувствительная для швейцарских властей по количеству людей".
"Что касается Женевы, у нас тоже есть чувствительная вещь, потому что до 2022 года марши проходили вдоль озера, это было праздничное шествие, как оно и должно быть. В прошлом году в первый раз после 2022 года получилось провести его в публичном пространстве. В этом году тоже будет все статично", - сказал он.
При этом консул отметил, что, несмотря на это, "Бессмертный полк" - интересное и красочное мероприятие, где звучат песни и читают стихи.
В Амстердаме прошло шествие "Бессмертного полка"
2 мая, 16:01