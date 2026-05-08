Рейтинг@Mail.ru
Согласовать акции на 9 Мая в Швейцарии было непросто, заявил генконсул - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 08.05.2026
Согласовать акции на 9 Мая в Швейцарии было непросто, заявил генконсул

Генконсул Попов: согласование акций в честь 9 Мая в Швейцарии было непростым

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласование акций в честь Дня Победы в Швейцарии проходило непросто из-за ограничений местных властей.
  • Разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве было дано всего за неделю до мероприятия, хотя заявка была подана в январе.
ЖЕНЕВА, 8 мая - РИА Новости. Согласовать акции в честь Дня Победы в Швейцарии было непросто, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
Он напомнил, что ключевым событием в честь Дня Победы является возложение венков к Братской могиле советских воинов на кладбище Хернли недалеко от Базеля.
Здание парламента Нидерландов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В посольстве рассказали об отношении Нидерландов к мероприятиям к 9 Мая
23 апреля, 10:32
"Каждый год в последние годы очень непросто проходит согласование. Были ограничения с точки зрения количества участников со стороны местных властей, не торопились с выдачей разрешения на это мероприятие", - сказал консул.
По его словам, вторая часть мероприятия, шествие "Бессмертного полка", к которой присоединяются соотечественники и "Ночные волки", - "наиболее чувствительная для швейцарских властей по количеству людей".
Разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве дали всего за неделю до мероприятия, при том что заявка была подана еще в январе. В 2023 году "Бессмертный полк" не проводился, а в 2024 акция была организована на территории постпредства РФ при ООН.
"Что касается Женевы, у нас тоже есть чувствительная вещь, потому что до 2022 года марши проходили вдоль озера, это было праздничное шествие, как оно и должно быть. В прошлом году в первый раз после 2022 года получилось провести его в публичном пространстве. В этом году тоже будет все статично", - сказал он.
При этом консул отметил, что, несмотря на это, "Бессмертный полк" - интересное и красочное мероприятие, где звучат песни и читают стихи.
Шествие Бессмертного полка в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Амстердаме прошло шествие "Бессмертного полка"
2 мая, 16:01
 
В миреЖенева (город)РоссияШвейцарияИгорь ПоповООНДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала