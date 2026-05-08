Рейтинг@Mail.ru
Штангистка из Туркмении завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 08.05.2026 (обновлено: 11:09 08.05.2026)
Штангистка из Туркмении завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров

Штангистка Рустамова завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика, штанга
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Тяжелая атлетика, штанга. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штангистка из Туркмении Анамджан Рустамова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Египте в весовой категории до 86 килограмм.
  • В сумме двоеборья Анамджан Рустамова набрала 257 килограмм: 110 килограмм в рывке и 147 килограмм в толчке.
  • Россиянка София Врагова заняла на соревнованиях восьмое место с результатом 214 килограмм.
АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Штангистка Анамджан Рустамова, которая представляла Туркмению, завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира в Египте в весовой категории до 86 килограмм, сообщает издание Turkmenportal.
Сообщается, что в сумме в двоеборье 20 летняя туркменская спортсменка набрала 257 килограмм. Рывок - 110 килограмм и толчок - 147 килограмм. Серебро завоевала китаянка Линьюэ Сю с результатом 256 килограмм, бронзу – представительница Армении Эмма Погосян, она набрала 253 килограмма.
Ялта - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Севастополе установили рекорд России по жиму штанги лежа
8 мая 2025, 18:36
"Туркменская спортсменка Анамджан Рустамова завоевала золото юниорского первенства мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 86 килограмм", – говорится в сообщении.
Россиянка София Врагова заняла на соревнованиях восьмое место с результатом 214 килограмм.
Соревнования завершатся 8 мая.
В январе 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет к выступлению на турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальной символики.
Варвара Кузьминова - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Российских штангистов номинировали на премию EWF "Восходящая звезда"
14 апреля, 10:03
 
СпортТяжелая атлетикаТуркменияЕгипетАрмения
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    0
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    0
    0
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    0
    1
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала