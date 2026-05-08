Штангистка из Туркмении завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров

АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Штангистка Анамджан Рустамова, которая представляла Туркмению, завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира в Египте в весовой категории до 86 килограмм, сообщает издание Turkmenportal.

Сообщается, что в сумме в двоеборье 20 летняя туркменская спортсменка набрала 257 килограмм. Рывок - 110 килограмм и толчок - 147 килограмм. Серебро завоевала китаянка Линьюэ Сю с результатом 256 килограмм, бронзу – представительница Армении Эмма Погосян, она набрала 253 килограмма.

Россиянка София Врагова заняла на соревнованиях восьмое место с результатом 214 килограмм.

Соревнования завершатся 8 мая.