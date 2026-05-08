Каждая республика СССР внесла бесценный вклад в Победу, заявил Шойгу

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поздравил россиян и жителей бывших республик Советского Союза с наступающим Днем Победы и подчеркнул, насколько непомерную цену заплатили тогда стоявшие плечом к плечу люди разных национальностей.
Он подчеркнул, что россияне с гордостью отдают дань бесконечного признания подвигу советского народа, людям разных национальностей, которые на войне стояли плечом к плечу и приближали День Победы. Шойгу отметил, что своих героев чтит каждая семья в России и братских республиках.
"Каждая республика внесла бесценный вклад в общую Победу, совместно отстояв свободу и разгромив нацизм. Наши деды и прадеды показали нам пример сплоченности и единства во имя жизни и процветания будущих поколений", - добавил секретарь Совбеза РФ.
По его словам, подтверждением героизма и беззаветного служения своему Отечеству народов республик СССР являются оцифрованные копии архивных документов и фотоматериалы, вошедшие в серию документальных сборников "Республики – фронту: 1941-1945". Права на издание документальных сборников в печатном и электронном форматах безвозмездно переданы уполномоченным ведомствам всех республик, отметил секретарь Совбеза.
"Общая Победа в Великой Отечественной войне является одним из важнейших факторов, объединяющих наши страны. Мы продолжим поддерживать любые совместные проекты и исследования, направленные на продвижение объективной трактовки истории и противодействие продолжающимся попыткам фальсификаторов исказить историческую правду, принизить вклад многонационального советского народа в Победу над фашизмом. Сохранение исторической памяти и правды о войне – это наш священный и моральный долг", - подчеркнул он.