Каждая республика СССР внесла бесценный вклад в Победу, заявил Шойгу

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поздравил россиян и жителей бывших республик Советского Союза с наступающим Днем Победы и подчеркнул, насколько непомерную цену заплатили тогда стоявшие плечом к плечу люди разных национальностей.

"9 Мая – священный для нас праздник Великой Победы, напоминающий всем о той непомерной цене, которую заплатил наш народ, защищая свою Отчизну и избавляя мир от фашизма, а также о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ

Он подчеркнул, что россияне с гордостью отдают дань бесконечного признания подвигу советского народа, людям разных национальностей, которые на войне стояли плечом к плечу и приближали День Победы. Шойгу отметил, что своих героев чтит каждая семья в России и братских республиках.

"Каждая республика внесла бесценный вклад в общую Победу, совместно отстояв свободу и разгромив нацизм. Наши деды и прадеды показали нам пример сплоченности и единства во имя жизни и процветания будущих поколений", - добавил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, подтверждением героизма и беззаветного служения своему Отечеству народов республик СССР являются оцифрованные копии архивных документов и фотоматериалы, вошедшие в серию документальных сборников "Республики – фронту: 1941-1945". Права на издание документальных сборников в печатном и электронном форматах безвозмездно переданы уполномоченным ведомствам всех республик, отметил секретарь Совбеза.