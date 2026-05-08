Рейтинг@Mail.ru
Олимпийские чемпионы примут участие в съезде учителей физкультуры - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 08.05.2026
Олимпийские чемпионы примут участие в съезде учителей физкультуры

Олимпийские чемпионы примут участие в съезде учителей физкультуры в мае

© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев | Перейти в медиабанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
Перейти в медиабанк
Спортивный зал. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийские чемпионы примут участие во Всероссийском съезде учителей физической культуры.
  • Он пройдет в Тульской области с 18 по 22 мая.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Олимпийские чемпионы примут участие во Всероссийском съезде учителей физической культуры, который пройдет в Тульской области в мае, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Отмечается, что Всероссийский съезд учителей физической культуры пройдет в Тульской области с 18 по 22 мая 2026 года.
"Участниками мероприятия станут более 600 городских и сельских учителей физической культуры со всей страны, а также представители общероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы, ведущие эксперты в области образования и спорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, в мероприятии примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр спорта Михаил Дегтярев, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.
В рамках съезда пройдет пленарное заседание, а также круглые столы и секции по актуальным вопросам преподавания предмета и развития детско-юношеского спорта. Уточняется, что отдельный день будет посвящен мастер-классам от общероссийских спортивных федераций.
Юлия Чепалова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Без России это недоОлимпиада": Чепалова — о Клебо, FIS и диванных критиках
15 апреля, 14:00
 
СпортТульская областьРоссияСергей КравцовМихаил ДегтяревДмитрий Миляев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала