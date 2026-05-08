Олимпийские чемпионы примут участие в съезде учителей физкультуры

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Олимпийские чемпионы примут участие во Всероссийском съезде учителей физической культуры, который пройдет в Тульской области в мае, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Отмечается, что Всероссийский съезд учителей физической культуры пройдет в Тульской области с 18 по 22 мая 2026 года.
"Участниками мероприятия станут более 600 городских и сельских учителей физической культуры со всей страны, а также представители общероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы, ведущие эксперты в области образования и спорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, в мероприятии примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр спорта Михаил Дегтярев, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.
В рамках съезда пройдет пленарное заседание, а также круглые столы и секции по актуальным вопросам преподавания предмета и развития детско-юношеского спорта. Уточняется, что отдельный день будет посвящен мастер-классам от общероссийских спортивных федераций.