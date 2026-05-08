Семенович считает, что из нее получится хороший политик

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович после предложения российской экологической партии "Зеленые" участвовать от нее в выборах депутатов Госдумы в 2026 году заявила в интервью РИА Новости, что из нее может получиться хороший политик.

В апреле артистка посетила озеро Байкал , где партия "Зеленые" предложила ей баллотироваться в кандидаты в депутаты ГД

"На самом деле это предложение было сделано совсем недавно. Честно говоря, я пока думаю над этим... Мне кажется, из меня получится хороший политик - такой эколог, политик", - сказала она, комментируя предложение партии "Зеленые".

Артистка добавила, что пока не понимает, как совместить артистическую и политическую деятельность, при этом оставить хотя бы немного времени на личную жизнь. "Я пока не понимаю, но я очень серьезно думаю над этим предложением. Может быть, и приму его, почему нет?" - отметила она.

По словам Семенович , она уже изучила программу партии "Зеленые", отраженные там идеи оказались ей близки. Артистка отметила, что "Зеленые" продвигают экологичный подход к жизни в целом - это касается не только вопросов окружающей среды, но и отношения к женщинам, построения семьи и воспитания детей.

Вспоминая о недавней поездке на Байкал с партией "Зеленые" и говоря о том, какой регион она планирует представить в парламенте, Семенович не исключила, что может пойти в депутаты от Республики Бурятия

"Пока неизвестно, но в Бурятии есть, конечно, какие-то экологические моменты, которые нужно корректировать. Это прекрасный край, где находится красивый, шикарный Байкал. Все может быть", - заключила артистка.