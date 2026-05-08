Семенович считает, что из нее получится хороший политик
03:07 08.05.2026
Семенович считает, что из нее получится хороший политик

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экологическая партия «Зеленые» предложила Анне Семенович участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2026 году.
  • Анна Семенович заявила, что серьезно думает над предложением баллотироваться в депутаты и не исключает, что примет его.
  • Семенович не исключила, что может пойти в депутаты от Республики Бурятия.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович после предложения российской экологической партии "Зеленые" участвовать от нее в выборах депутатов Госдумы в 2026 году заявила в интервью РИА Новости, что из нее может получиться хороший политик.
В апреле артистка посетила озеро Байкал, где партия "Зеленые" предложила ей баллотироваться в кандидаты в депутаты ГД.
"На самом деле это предложение было сделано совсем недавно. Честно говоря, я пока думаю над этим... Мне кажется, из меня получится хороший политик - такой эколог, политик", - сказала она, комментируя предложение партии "Зеленые".
Артистка добавила, что пока не понимает, как совместить артистическую и политическую деятельность, при этом оставить хотя бы немного времени на личную жизнь. "Я пока не понимаю, но я очень серьезно думаю над этим предложением. Может быть, и приму его, почему нет?" - отметила она.
По словам Семенович, она уже изучила программу партии "Зеленые", отраженные там идеи оказались ей близки. Артистка отметила, что "Зеленые" продвигают экологичный подход к жизни в целом - это касается не только вопросов окружающей среды, но и отношения к женщинам, построения семьи и воспитания детей.
Вспоминая о недавней поездке на Байкал с партией "Зеленые" и говоря о том, какой регион она планирует представить в парламенте, Семенович не исключила, что может пойти в депутаты от Республики Бурятия.
"Пока неизвестно, но в Бурятии есть, конечно, какие-то экологические моменты, которые нужно корректировать. Это прекрасный край, где находится красивый, шикарный Байкал. Все может быть", - заключила артистка.
В феврале сопредседатель "Зеленых" Александра Кудзагова сообщила РИА Новости, что члены и сторонники партии будут рады, если на выборах в Госдуму в 2026 году от них выдвинутся известные люди, популяризирующие экологические ценности, речь в том числе о певицах Полине Гагариной, Анне Семенович и телеведущей Елене Летучей.
