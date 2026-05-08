Дмитрия Щербинина назначили замминистра обороны России

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрия Щербинина назначили заместителем министра обороны России.

Новому замминистра будет подчиняться департамент информационных систем Минобороны.

Щербинин занимал различные должности в сфере информационных технологий и цифрового развития, в том числе в экспертном управлении при администрации президента России и в Минобороны.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны России, говорится на сайте ведомства.

« "Щербинин Дмитрий Владимирович заместитель министра обороны Российской Федерации", — указано в соответствующем разделе.

Там же указано, что новому замминистра будет подчинен департамент информационных систем Минобороны.

Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003-м он окончил Пермский государственный технический университет. В 1999-2005 годах работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а затем до 2017-го в коммерческих структурах в сфере информационных технологий.

С 2017 по 2020 год Щербинин занимал пост начальника департамента технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении при администрации президента России, а с 2020 по 2024 год был замруководителя секретариата первого вице-премьера (тогда этот пост занимал нынешний министр обороны Андрей Белоусов).

В дальнейшем Щербинин занимал должность советника министра обороны, а в 2025-м он стал начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны.