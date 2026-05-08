Дмитрия Щербинина назначили замминистра обороны России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны России, говорится на сайте ведомства.
"Щербинин Дмитрий Владимирович заместитель министра обороны Российской Федерации", — указано в соответствующем разделе.
Там же указано, что новому замминистра будет подчинен департамент информационных систем Минобороны.
Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003-м он окончил Пермский государственный технический университет. В 1999-2005 годах работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а затем до 2017-го в коммерческих структурах в сфере информационных технологий.
С 2017 по 2020 год Щербинин занимал пост начальника департамента технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении при администрации президента России, а с 2020 по 2024 год был замруководителя секретариата первого вице-премьера (тогда этот пост занимал нынешний министр обороны Андрей Белоусов).
В дальнейшем Щербинин занимал должность советника министра обороны, а в 2025-м он стал начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны.
Первого апреля 2026 года указом президента Щербинин назначен заместителем министра обороны.