Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области и пролетел вдоль границ РФ над территорией Латвии и Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

В определенный период, пролетая над латвийской территорией, британский Boeing RC-135W также оказывался в непосредственной близости от белорусской границы.