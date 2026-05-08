Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

15:40 08.05.2026
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области и пролетел вдоль границ РФ над территорией Латвии и Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 11.00 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Гданьска, он поменял траекторию и пролетел вдоль всей границы Калининградской области России, включая морскую.
Затем британский разведчик развернулся над Балтийским морем и взял курс в сторону основной части российской территории. Приблизившись к границе РФ над Латвией, он полетел на север и сделал разворот над Таллином. В настоящий момент борт двигается по той же траектории в обратном направлении, по-прежнему вдоль российской границы.
В определенный период, пролетая над латвийской территорией, британский Boeing RC-135W также оказывался в непосредственной близости от белорусской границы.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
