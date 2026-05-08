Самолет-разведчик США более четырех часов кружит у Калининградской области

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в пятницу более четырех часов проводит патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
По состоянию на 14.50 мск, самолет все еще летал по периметру Калининградской области, пересекая воздушное пространство Литвы и Польши и держась в среднем в 50 километрах от российской границы.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.