Алиханов заявил о превосходстве самолета Ил-114 над зарубежными аналогами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги.
- Самолет Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 и Bombardier Dash 8.
- Первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Мы уже с Росавиацией видим, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов", - сказал министр.
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
