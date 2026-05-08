Алиханов заявил о превосходстве самолета Ил-114 над зарубежными аналогами - РИА Новости, 08.05.2026
02:54 08.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги.
  • Самолет Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 и Bombardier Dash 8.
  • Первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Мы уже с Росавиацией видим, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов", - сказал министр.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
