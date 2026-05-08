Сальтведт ожидает снятия санкций с российских лыжников летом 2026 года
Лыжные гонки
 
15:58 08.05.2026 (обновлено: 16:27 08.05.2026)
Сальтведт ожидает снятия санкций с российских лыжников летом 2026 года

Сальтведт прогнозирует снятие санкций с лыжников из России на конгрессе FIS

  • Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что поддержка санкций против российских лыжников ослабевает.
  • Сальтведт прогнозирует восстановление российских лыжников в правах на предстоящем конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что поддержка санкций против российских лыжников ослабевает, и он прогнозирует восстановление россиян в правах на предстоящем конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), после чего примеру последует и в Международном олимпийском комитете.
В октябре прошлого года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.
"Санкции против российских лыжников ослабевают, и мой прогноз таков: их восстановят в правах на предстоящем конгрессе FIS, а затем и МОК последует этому примеру", - сказал Сальтведт.
"Клебо и другие норвежские лыжники поприветствуют возвращение Большунова и остальных россиян на международные соревнования, как только закончится конфликт на Украине. До этого момента их позиция ясна. Но если FIS снимет санкции, норвежские лыжники будут уважать это решение, даже если будут против. Потому что иногда, когда я читаю заявления Вяльбе и Большунова, они звучат как слова озлобленных динозавров", - отметил Сальтведт.
Делегация Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) планирует принять участие в конгрессе FIS, который пройдет в Белграде с 8 по 11 июня 2026 года.
