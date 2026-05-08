Сальтведт ожидает снятия санкций с российских лыжников летом 2026 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что поддержка санкций против российских лыжников ослабевает, и он прогнозирует восстановление россиян в правах на предстоящем конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), после чего примеру последует и в Международном олимпийском комитете.