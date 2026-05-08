Открытки с Днем Победы 9 Мая 2026: советские и авторские с поздравлениями

Красивые открытки с праздником 9 мая — это способ выразить дань уважения подвигу наших защитников Родины. Бесплатные картинки с Днем Победы, советские открытки СССР и поздравления коллегам, военным и близким для отправки в социальных сетях, мессенджерах и возможностью распечатки, чтобы вручить открытку лично.

Красивые праздничные открытки с Днем Победы

В День Победы мы чтим память героев, благодарим ветеранов и передаем традиции патриотизма новым поколениям. В нашей коллекции праздничных открыток ко Дню Победы собраны картинки с традиционной символикой праздника: георгиевская лента, красные гвоздики, голубь мира, цветущая сирень, вечный огонь, военная техника, ордена и праздничный салют, чтобы вы могли выразить благодарность ветеранам, поздравить родных и близких.

© Открытка создана РИА Новости Картинка-поздравление с 9 Мая с Вечным огнем, который никогда не погаснет, как и память о бессмертном подвиге народа Скачать

© Открытка создана РИА Новости История подвига всегда с нами — в наших сердцах, делах и памяти. Отправьте открытку на 9 Мая с пожеланиями мира, добра и благополучия Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с Днем Победы с Вечным огнем — огонь памяти согревает сердца, объединяя поколения победителей Скачать

© Открытка создана РИА Новости Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой — трогательная открытка с Днем Победы для родных и близких Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая с праздничной символикой объединяет поколения в общей памяти о великом подвиге и подходит поздравления ветеранов, родных и молодого поколения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравительные открытки с Днем Победы со словами благодарности и уважения к подвигу армии и фронтовиков Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая с благодарностью ветеранам. Каждую победную весну мы вспоминаем и благодарим тех, кто подарил нам возможность жить и мечтать Скачать

© Открытка создана РИА Новости Тёплая авторская открытка с Днём Победы — подойдёт для родителей и старших родственников Скачать

© Открытка создана РИА Новости Вечный огонь, который не гаснет, — как память, которую мы бережно храним и передаем дальше из поколения в поколение Скачать

© Открытка создана РИА Новости Весна Победы цветёт для каждого из нас миром и возможностями, за которые боролись наши деды. Красивая картинка с Днем Победы с весенними цветами и символикой праздника станет достойным дополнением к искренним словам благодарности Скачать

© Открытка создана РИА Новости Памятники, фото, письма хранят историю, а чистое майское небо напоминает — какую цену заплатили наши деды и прадеды Скачать

© Открытка создана РИА Новости Голубь мира парит в весеннем небе, как воплощение надежды, за которую сражались наши герои Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая картинка с 9 Мая с праздничным небом — история продолжается в каждом новом поколении Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с 9 Мая с символами памяти и уважения. Поделитесь открыткой с семьей, передавая эстафету памяти о великом подвиге народа Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы 9 Мая на открытке с цветами Скачать

© Открытка создана РИА Новости Георгиевская лента — нить, соединяющая историю с современностью. Простой символ, за которым стоит непростая история страны Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивые весенние цветы — символ новой жизни, подаренной нам поколением победителей Скачать

© Открытка создана РИА Новости Символы памяти объединяют всех, кому дорога история Родины — напоминание о цене, уплаченной за наше настоящее Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая с памятником и майским небом. Пусть под мирным небом сбываются мечты, за которые сражались наши деды Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с 9 Мая с георгиевской лентой и алыми гвоздиками Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с 9 Мая с атмосферой праздника Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с 9 Мая — храним в сердцах уроки мужества, стойкости и несгибаемой воли к победе Скачать

© Открытка создана РИА Новости Яркая картинка с 9 мая — в огнях праздничного салюта в честь победы отражается история подвига, которая никогда не померкнет Скачать

© Открытка создана РИА Новости Скачать картинку с Днем Победы с праздничной звездой, которая сияет для всех поколений — наследников Великой Победы Скачать

© Открытка создана РИА Новости Минималистичная картинка с 9 Мая. Хорошо смотрится в сторис Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем Победы с праздничной композицией. За каждой наградой — история о силе духа и несгибаемой воле к победе Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем Победы с торжественной надписью — способ выразить искреннее чувство благодарности, не подвластное времени Скачать

© Открытка создана РИА Новости Алые гвоздики — как капли крови, пролитой за наше мирное небо. Склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался за Отчизну. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая с благодарностью ветеранам Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем Победы с голубем мира — белый голубь летит над планетой, напоминая о цене, уплаченной за свободу. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Слова признательности тем, кто подарил нам возможность встречать каждую весну мирно. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Нежные тюльпаны, перевязанные георгиевской лентой — композиция напоминает о том, что День Победы — это не только день скорби, но и праздник жизни, торжества добра над злом. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Изображение с голубем мира, который высоко парит благодаря тем, кто отстоял наше право на будущее. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Днем Победы со звездой Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с Днем Победы с георгиевской лентой крупным планом Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая картинка с 9 Мая с праздничным небом Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая открытка с Днем Победы для родных и близких Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая с символикой Победы и цветами Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с Днем Победы с гвоздиками и георгиевской лентой Скачать

Открытки с Днем Победы советские и старые открытки СССР

Советские и ретро открытки с Днем Победы — символ уважения к истории нашей страны и подвигу народа. Бои за Москву, сражение за Берлин, алый флаг над Рейхстагом, советские плакаты и карикатуры военного времени — открытки СССР с Днем Победы передают особую атмосферу эпохи и хранят память о том, как отмечали праздник наши предки. Скачайте бесплатно советские открытки с Днем Победы и делитесь ими с родными и близкими.

© Открытка создана РИА Новости Знамя Победы над рейхстагом — символ несгибаемой воли советского народа. Слава воинам-победителям! С праздником 9 Мая! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Винтажный плакат к 9 Мая в стилистике 1970-х: красный, золото. Бесплатно скачать в высоком разрешении Скачать

© Открытка создана РИА Новости Залпы салюта озаряют майское небо. Пусть огни Победы всегда напоминают о великом подвиге нашей Родины! С праздником! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красная звезда — как путеводная звезда для тех, кто шел дорогами войны к Великой Победе. В ее лучах — немеркнущая слава советского солдата Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытки СССР с Днем Победы — подвиг ветеранов не померкнет в веках, их мужество останется примером для всех поколений. С праздником, фронтовики! Скачать

© Открытка создана РИА Новости От Москвы до Берлина — путь славы и скорби, мужества и самопожертвования. Скачайте ретро открытку с Днем Победы с военной символикой. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Ретро картинка с Днем Победы с атмосферой праздника Скачать

© Открытка создана РИА Новости Ретро открытка с Днем Победы с военной символикой Скачать

© Открытка создана РИА Новости Ретро-картинка с 9 Мая в стиле старой почтовой открытки — фронтовой привет всем труженикам тыла и героям-победителям. Спасибо за наше счастливое настоящее, за мирное будущее — спасибо! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Салют Победы освещает путь мира и единства для всех поколений. А в атмосфере праздника сохраняется главное — память о подвиге, изменившем мир Скачать

© Открытка создана РИА Новости Герои-освободители, ваша молодость, отданная за Родину, увековечена в наших сердцах. С праздником! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Старая открытка с Днем Победы с георгиевской лентой, в этих двух цветах — история подвига советского народа Скачать

© Откр

© Открытка создана РИА Новости Советская открытка с Днем Победы 9 Мая с торжественной надписью © Открытка создана РИА Новости Советская открытка с Днем Победы 9 Мая с торжественной надписью Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка СССР с Днем Победы с красной звездой — вечная слава героям, победившим фашизм и подарившим весну! © Открытка создана РИА Новости Открытка СССР с Днем Победы с красной звездой — вечная слава героям, победившим фашизм и подарившим весну! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Праздничные огни салюта над Кремлем — дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашей великой Родины. С праздником Победы! © Открытка создана РИА Новости Праздничные огни салюта над Кремлем — дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашей великой Родины. С праздником Победы! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Старые открытки с Днем Победы — сохранение памяти о подвиге — наш долг перед поколением победителей © Открытка создана РИА Новости Старые открытки с Днем Победы — сохранение памяти о подвиге — наш долг перед поколением победителей Скачать

© Открытка создана РИА Новости Советская открытка с Днем Победы 9 мая — солдат празднует Победу © Открытка создана РИА Новости Советская открытка с Днем Победы 9 мая — солдат празднует Победу Скачать

© Открытка создана РИА Новости Пусть сквозь годы и десятилетия гордо звучит весть о Победе советского народа над фашизмом — советская открытка с 9 Мая с торжественным плакатом © Открытка создана РИА Новости Пусть сквозь годы и десятилетия гордо звучит весть о Победе советского народа над фашизмом — советская открытка с 9 Мая с торжественным плакатом Скачать

© Открытка создана РИА Новости Ордена и медали на груди ветеранов — не просто награды, а история подвигов, написанная кровью и мужеством © Открытка создана РИА Новости Ордена и медали на груди ветеранов — не просто награды, а история подвигов, написанная кровью и мужеством Скачать

© Открытка создана РИА Новости Сирень цветет каждую весну — напоминанием о тех, кто не увидел этой красоты. Отправьте красивую открытку с Днем Победы © Открытка создана РИА Новости Сирень цветет каждую весну — напоминанием о тех, кто не увидел этой красоты. Отправьте красивую открытку с Днем Победы Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красное знамя Победы — символ бессмертного подвига советского народа. Оно навеки стало олицетворением силы духа и несгибаемой воли русского народа © Открытка создана РИА Новости Красное знамя Победы — символ бессмертного подвига советского народа. Оно навеки стало олицетворением силы духа и несгибаемой воли русского народа Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красное знамя в благодарность тем, кто сражался за свободу Родины. Пусть подвиг героев вдохновляет новые поколения защитников Отечества. © Открытка создана РИА Новости Красное знамя в благодарность тем, кто сражался за свободу Родины. Пусть подвиг героев вдохновляет новые поколения защитников Отечества. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка СССР с Днем Победы. Страна помнит и чтит своих героев. С Днем Победы! © Открытка создана РИА Новости Открытка СССР с Днем Победы. Страна помнит и чтит своих героев. С Днем Победы! Скачать

© Открытка создана РИА Новости Ретро картинка с Днем Победы с атмосферой праздника — майский день 45-го… улыбки, объятия, слезы радости. Праздник со слезами на глазах остается в сердцах всех поколений. © Открытка создана РИА Новости Ретро картинка с Днем Победы с атмосферой праздника — майский день 45-го… улыбки, объятия, слезы радости. Праздник со слезами на глазах остается в сердцах всех поколений. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая со словами благодарности героям, подарившим нам будущее. © Открытка создана РИА Новости Открытка с 9 Мая со словами благодарности героям, подарившим нам будущее. Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с 9 Мая с символами памяти и уважения © Открытка создана РИА Новости Картинка с 9 Мая с символами памяти и уважения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Старые открытки с Днем Победы с орденом Отечественной войны © Открытка создана РИА Новости Старые открытки с Днем Победы с орденом Отечественной войны Скачать

Открытки на 9 Мая с пожеланиями и поздравлениями

Коллекция открыток ко Дню Победы с искренними пожеланиями и поздравлениями. Подборка картинок для отправки 9 мая родным, друзьям, коллегам, чтобы выразить чувства благодарности и уважения к подвигу наших предков в этот священный день.

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы своими словами на открытке с лентой © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы своими словами на открытке с лентой Скачать

"Георгиевская лента соединяет поколения, связывает прошлое и настоящее. С Победой! Мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы в стихах на открытке с салютом © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы в стихах на открытке с салютом Скачать

"Салют Победы в майском небе — отблеск былых подвигов.Спасибо героям за наше настоящее! С Днем Победы!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая в прозе на открытке с цветами © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая в прозе на открытке с цветами Скачать

"С Днем Великой Победы! Пусть эти весенние цветы станут символом мира и благодарности тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Низкий поклон ветеранам и вечная память героям!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы своими словами на открытке с небом © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы своими словами на открытке с небом Скачать

"Пусть никогда не повторятся ужасы войны, а в сердцах всегда живет благодарность тем, кто подарил нам этот светлый день"

© Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с 9 Мая на открытке с гвоздиками © Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с 9 Мая на открытке с гвоздиками Скачать

"С Днем Победы! Красные гвоздики — дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражений. Вечная слава героям!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы своими словами на открытке © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы своими словами на открытке Скачать

"С праздником Победы! Пусть подвиг наших предков будет вечным примером стойкости, мужества и патриотизма. Спасибо тем, кто подарил нам свободу".

© Открытка создана РИА Новости Искреннее поздравление с 9 Мая на открытке с цветами © Открытка создана РИА Новости Искреннее поздравление с 9 Мая на открытке с цветами Скачать

"С праздником Великой Победы! Мирного неба, здоровья и благополучия".

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая коллегам на открытке с гвоздиками © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая коллегам на открытке с гвоздиками Скачать

"Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем Победы! Добра, успехов и мирного неба над головой!"

© Открытка создана РИА Новости Искреннее поздравление с Днем Победы на открытке с лентой © Открытка создана РИА Новости Искреннее поздравление с Днем Победы на открытке с лентой Скачать

"Поздравляю с Днем Победы! Пусть подвиг наших дедов и прадедов всегда живет в наших сердцах, а мирное небо никогда не омрачится тучами войны".

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая на открытке с гвоздиками и голубем © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая на открытке с гвоздиками и голубем Скачать

"Пусть символ мира — белый голубь — парит над нашей родной землей, за которую отдали жизни миллионы героев. С праздником Великой Победы!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая солдату на открытке с памятной символикой © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая солдату на открытке с памятной символикой Скачать

"Дорогой защитник Отечества! В этот великий день хочу выразить слова благодарности за вашу службу. Здоровья, силы духа и мирного неба!"

© Открытка создана РИА Новости Искренние поздравления с Днем Победы на праздничной открытке © Открытка создана РИА Новости Искренние поздравления с Днем Победы на праздничной открытке Скачать

"С Великой Победой! Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, теплом и радостью! Мира, счастья и благополучия!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая своими словами на красивой открытке © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая своими словами на красивой открытке Скачать

"С Великой Победой! Пусть подвиг народа никогда не будет забыт. Здоровья, благополучия и мирного неба!"

© Открытка создана РИА Новости Искренние слова с Днем Победы на открытке с цветами © Открытка создана РИА Новости Искренние слова с Днем Победы на открытке с цветами Скачать

"С Днем Победы! Пусть память о героях будет вечной, а их подвиг — примером доблести и отваги для всех поколений".

© Открытка создана РИА Новости Трогательное поздравление с 9 Мая на открытке с символикой © Открытка создана РИА Новости Трогательное поздравление с 9 Мая на открытке с символикой Скачать

"Склоняем головы перед подвигом тех, кто не пожалел своей жизни ради нашего будущего. С Днем Победы! Пусть в каждой семье хранится память о героях".

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы для близких на открытке © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы для близких на открытке Скачать

"С Днем Победы! Давайте вместе беречь мир и передавать детям память о великом подвиге нашего народа. Пусть никогда не иссякнет благодарность к тем, кто отстоял для нас право на жизнь".

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы 9 Мая в прозе © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы 9 Мая в прозе Скачать

"Вечный огонь памяти согревает наши сердца и напоминает о бессмертном подвиге героев. Вечная память павшим героям, честь и слава живым! С Днем Победы!"

© Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с Днем Победы на открытке с красной звездой © Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с Днем Победы на открытке с красной звездой Скачать

"Под знаменем красной звезды сражались наши герои. Слава победителям! С праздником 9 Мая!"

© Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с Днем Победы на открытке с символикой © Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с Днем Победы на открытке с символикой Скачать

"9 Мая — день национальной гордости и благодарности. С Днем Великой Победы! Помним. Гордимся. Чтим".

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы в стихах на открытке с лентой © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы в стихах на открытке с лентой Скачать

"Георгиевская лента на груди —

Как память о великом дне Победы.

За мир, что подарили наши деды,

Поклон Вам низкий до земли!"

© Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с 9 Мая на открытке с лентой © Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с 9 Мая на открытке с лентой Скачать

"С Днем Победы! Мира и благополучия вашему дому!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы солдатам СВО на открытке с голубем мира © Открытка создана РИА Новости Поздравление с Днем Победы солдатам СВО на открытке с голубем мира Скачать

"Сегодня вы стоите на страже мира и справедливости. Ваш подвиг продолжает славные традиции героев Великой Отечественной. Пусть ангел хранитель оберегает вас! Возвращайтесь с победой!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравления с 9 Мая в прозе на красивой открытке с сиренью © Открытка создана РИА Новости Поздравления с 9 Мая в прозе на красивой открытке с сиренью Скачать

"Пусть память о великом подвиге народа всегда живет в наших сердцах. Счастья, здоровья и мирного неба над головой!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая коллегам на строгой открытке © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая коллегам на строгой открытке Скачать

"Поздравляю с Днем Победы — праздником, который объединяет поколения. Наш с вами совместный труд будет достойным продолжением подвига тех, кто защитил нашу Родину".

© Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с 9 Мая на открытке с голубем © Открытка создана РИА Новости Короткое поздравление с 9 Мая на открытке с голубем Скачать

"С Днем Победы! Пусть голубь мира всегда парит над нашей землей, напоминая о ценности жизни и свободы!"

© Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая для семьи на открытке с цветами © Открытка создана РИА Новости Поздравление с 9 Мая для семьи на открытке с цветами Скачать

"Поздравляю с Днем Победы! Сохраним память о подвиге тех, кто подарил нам мирную жизнь. Цветы победы цветут для наших героев".

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах и своими словами

Поздравления с Днем Победы: краткие и емкие пожелания для коллег и знакомых, трогательные, теплые слова для близких и родных людей, слова поддержки и благодарности для ветеранов и военнослужащих.

Поздравление с 9 Мая коллегам

"Уважаемые коллеги, с праздником Победы! 9 Мая — дата, объединяющая поколения. В этот весенний день хочется пожелать, чтобы ценности мира, стойкости и взаимовыручки сопровождали наш коллектив. Чтобы пример ветеранов напоминал нам о важности единства и взаимопомощи. Здоровья вам и вашим близким!"

"Поздравляю с 9 Мая! В этот великий день хочется еще раз напомнить, что уважение к истории — основа нашего будущего. Желаю стойкости в любых ситуациях и процветания".

"Коллеги, поздравляю с 9 Мая! Этот день — символ несгибаемой воли русского народа. Пусть и в нашей работе будут победы — не громкие, но значимые. Чтобы все профессиональные задачи решались в атмосфере сотрудничества, а энергия и оптимизм никогда не покидали наш коллектив".

Поздравление с 9 Мая солдату и военным

"С Днем Победы! Мужества, надежного тыла, стальной выдержки и уверенности в каждом шаге. Пусть боевое братство крепнет, а сила духа помогает преодолевать любые трудности. Победа будет за нами".

"С 9 Мая! Спасибо за службу и защиту. Здоровья, надежного плеча товарища рядом, стойкости и уверенности. Победа за нами! С праздником!"

"С Днем Победы! Пусть подвиг наших дедов вдохновляет на преодоление любых препятствий. Вы — наследники великой Победы и её защитники сегодня. Возвращайтесь с победой!"

Поздравления с Днем Победы в прозе и своими словами

"С Днем Победы! Этот светлый праздник объединяет всех нас — в нём и гордость за подвиг предков, и светлая память, и надежда на будущее. Пример мужества и стойкости наших защитников отечества помогает преодолевать любые трудности. Мира, добра и благополучия!"

"С великим Днем Победы! Этот день объединяет все поколения. Мы помним тех, кто отстоял свободу, и чтим тех, кто и сегодня бережет нас. Пусть небо над нашими детьми будет мирным, спокойствия, здоровья и веры в светлое будущее".

"День Победы — это не только память о прошлом, но и ответственность за будущее. Пусть уроки истории делают нас сильнее и мудрее. С праздником!"

"С Днем Победы, дорогие ветераны. Низкий поклон вам за подвиг, за возможность жить и растить детей. Ваша сила духа — пример для всех нас. Желаю крепчайшего здоровья, бодрости духа и радостных моментов в кругу близких".

"Для каждой семьи 9 мая — это память, которую бережно хранят в фотографиях, рассказах и семейных традициях. Подвиг предков научил нас главному — ценить жизнь и защищать то, что дорого сердцу. С праздником! Берегите друг друга".

Поздравление с Днем Победы в стихах



И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет".

(Анна Ахматова, "Мы знаем, что ныне лежит на весахИ что совершается ныне.Час мужества пробил на наших часах,И мужество нас не покинет".(Анна Ахматова, "Мужество" , 1942)



Что бури все отгремели.

Готовься к великой цели,

А слава тебя найдёт!".

(Лев Ошанин, " "Не думай, что всё пропели,Что бури все отгремели.Готовься к великой цели,А слава тебя найдёт!".(Лев Ошанин, " Песня о тревожной молодости ",1958)



Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она — спасена".

(Александр Твардовский, " "И у мертвых, безгласных,Есть отрада одна:Мы за родину пали,Но она — спасена".(Александр Твардовский, " Я убит подо Ржевом" , 1946)

Часто задаваемые вопросы

Когда отправлять поздравление с 9 Мая — 8-го вечером или 9-го утром?

Лучше отправлять поздравления с Днём Победы 9 мая до 10:00. Близким людям можно отправить личное поздравление и накануне памятной даты — вечером 8 мая.

Можно ли использовать георгиевскую ленту в открытке для коллег?

Да, это уместный символ памяти. В деловой переписке предпочтительнее изображение с лаконичным дизайном.

Чем отличается открытка для ветерана и для военнослужащего СВО?

Поздравительные открытки для ветеранов стоит выбирать с акцентом на благодарности за Победу, пожеланиями здоровья, долголетия и внимания близких. Для военнослужащего СВО — картинки с акцентом на защите родных, пожеланиями силы духа, поддержки товарищей и возвращения домой.

В каком формате лучше отправлять открытку в WhatsApp / Telegram / по e-mail?

Для отправки открытки в мессенджерах оптимален формат квадратной картинки (1080×1080 px) или вертикальной (1080×1920 px). Для e-mail — горизонтальный формат (1200×630 px) в виде вложения или HTML-элемента письма.

Можно ли использовать открытки с этой страницы бесплатно?

Да, все картинки в подборке доступны для скачивания одним кликом — без регистрации, водяных знаков и оплаты. Можно дополнить открытку текстом из подборки поздравлений в этом материале.

Какие советские открытки 9 Мая считаются самыми редкими?