В РЖД высказались о судьбе бумажных билетов

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД сохранят возможность покупки бумажных билетов на электрички в кассах и автоматах при масштабном запуске онлайн-продаж.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РЖД с масштабным запуском онлайн-продаж билетов на электрички в России сохранят возможность их покупки в кассах и автоматах в бумажном виде, сообщили РИА Новости в компании.

Правительство РФ утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года. В документе, в частности, говорится, что к 2035 году можно будет купить электронные билеты на все электрички в России.

"Запуск электронной продажи билетов на пригородные поезда по всей сети РЖД не отменяет, а дополняет существующие каналы оформления проезда для всех категорий пассажиров, включая льготников. Пассажиры, как и раньше, смогут купить билеты в пригородных кассах, а также с помощью билетопечатающих автоматов на вокзалах и остановочных пунктах", - сообщили в РЖД.

Там пояснили, что компания рассматривает цифровые сервисы как дополнительный, более удобный для многих вариант.

"Особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее или не хочет тратить время на очередь в кассу", - добавили в компании.