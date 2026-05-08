Рейтинг@Mail.ru
В РЖД высказались о судьбе бумажных билетов - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 08.05.2026 (обновлено: 01:23 08.05.2026)
В РЖД высказались о судьбе бумажных билетов

РИА Новости: РЖД сохранят возможность покупки бумажных билетов на электрички

CC0 / Карлсон / Электропоезд ЭП2Д
Электропоезд ЭП2Д - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
CC0 / Карлсон /
Электропоезд ЭП2Д. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД сохранят возможность покупки бумажных билетов на электрички в кассах и автоматах при масштабном запуске онлайн-продаж.
  • Правительство РФ утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года, согласно которой к этому году можно будет купить электронные билеты на все электрички в России.
  • В РЖД рассматривают цифровые сервисы как дополнительный, более удобный вариант для тех, кто планирует поездки заранее или не хочет тратить время на очередь в кассу.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РЖД с масштабным запуском онлайн-продаж билетов на электрички в России сохранят возможность их покупки в кассах и автоматах в бумажном виде, сообщили РИА Новости в компании.
Правительство РФ утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года. В документе, в частности, говорится, что к 2035 году можно будет купить электронные билеты на все электрички в России.
Поезд прибывает на станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max
19 марта, 12:32
"Запуск электронной продажи билетов на пригородные поезда по всей сети РЖД не отменяет, а дополняет существующие каналы оформления проезда для всех категорий пассажиров, включая льготников. Пассажиры, как и раньше, смогут купить билеты в пригородных кассах, а также с помощью билетопечатающих автоматов на вокзалах и остановочных пунктах", - сообщили в РЖД.
Там пояснили, что компания рассматривает цифровые сервисы как дополнительный, более удобный для многих вариант.
"Особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее или не хочет тратить время на очередь в кассу", - добавили в компании.
В РЖД ранее сообщали РИА Новости, что билеты на электрички в настоящее время можно купить через интернет в приложении "РЖД Пассажирам". Это касается как поездов с указанием мест, так и без указания мест. В ближайшие годы РЖД сделают аналогичную функцию и на своем сайте.
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
8 апреля, 14:31
 
РоссияРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала