Как советские солдаты побеждали немцев в рукопашной схватке

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Бой без выстрелов издавна был сильной стороной советских бойцов, но для немецких войск это стало настоящим шоком.

Кто из советских солдат был настоящим мастером рукопашного боя?

"Кто в рукопашной не дрался с русскими, тот войны не видал"

В Красной армии почти с момента ее создания военнослужащих активно тренировали, развивая выносливость, ловкость, силу, а также уделяли внимание моральным и психологическим качествам бойцов. Рукопашный бой стал важнейшей частью их подготовки.

Боевой устав пехоты Красной армии того времени гласил: "Конечная боевая задача пехоты в наступательном бою — разбить противника в рукопашной схватке". В программу обучения включали боевую гимнастику: упражнения с оружием, лопатой, кувырки, преодоление препятствий.

Получив необходимые навыки, красноармейцы не избегали ближнего боя — напротив, часто сами его инициировали.

По данным историков, в 80 процентах случаев инициаторами рукопашных схваток становились именно советские солдаты, и, как правило, они выходили из них победителями. Неудивительно, что среди немцев распространилась поговорка: "Кто в рукопашной не дрался с русскими, тот войны не видал".

"Исчезал и тут же появлялся в другом месте"

В 1938 году Андрей Пшеничных поступил на службу в Военно-морской флот. Его физические данные — ловкость и сила — сразу обратили на себя внимание. С началом Великой Отечественной войны он стал разведчиком в отряде легендарного Героя Советского Союза Виктора Леонова, командира нескольких отрядов специального назначения.

Во время Петсамо-Киркенесской наступательной операции Пшеничных отличился: захватил две артиллерийские батареи на мысе Крестовом, прикрыв наступление советских войск.

"Он прыгал, падал, исчезал и тут же появлялся в другом месте", — вспоминал позже Виктор Леонов. К концу того боя, за который Пшеничных получил звание Героя Советского Союза, на его счету было более десяти убитых в рукопашной и штыковой атаке немцев.

Двадцать фашистов за бой

В 1938 году Семен Агафонов был зачислен матросом в Военно-морской флот и проходил службу на подводной лодке Щ-401 Северного флота. С 1941 года он стал морским пехотинцем в отряде Виктора Леонова.

За его плечами — более 50 успешных десантных операций в тылу врага. Особенно ярко он проявил себя на мысе Крестовом: одним из первых прорвал ряды немцев, лично захватил артиллерийскую батарею и два пулемета. Позже под шквальным огнем противника он добровольно вызвался прикрыть отступление советских солдат.

В завязавшемся штыковом и рукопашном бою с многократно превосходящими силами гитлеровцев десантники уничтожили более ста немцев, а сам Агафонов пополнил свой личный счет на 20 "голов" противника.

Семьдесят солдат в рукопашном бою

Виктор Коняев, разведчик, ликвидировавший за войну 70 фашистов в рукопашных схватках, был настоящим мастером ближнего боя. В мае 1944 года он взял в плен 11 немецких солдат и офицеров — его навыки были безупречны. Коняева даже представили к званию Героя Советского Союза, но ограничились орденом Ленина.

На фронт Виктор попал добровольцем из ремесленного училища в неполные 17 лет — ему было всего 16 лет и восемь месяцев. Однако в рукопашной ему не было равных. Его стихия — внезапные налеты на вражеские траншеи, где счет шел на секунды, а главным оружием становились штык, нож и кулак.

В сентябре 1943 года во время разведывательной вылазки Коняев вышел на пулеметную точку врага и в одиночку уничтожил ее расчет — за это он получил первый орден Красной Звезды.