Россия будет противодействовать искажению истории, заявил посол в ФРГ

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Россия будет противодействовать попыткам искажения исторической правды о победе СССР над нацизмом, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
"Мы будем категорически против того, чтобы придавать иной, необъективный смысл нашим (военным - ред.) мемориалам, нашей истории и нашей победе над нацизмом", - заявил Нечаев журналистам после возложения венков на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков в канун 81-летия Победы над нацистской Германией.
Он напомнил, что в Германии расположены свыше четырех тысяч советских военных мемориалов и захоронений.
"Поэтому мы стараемся предпринять все возможное для того, чтобы фальсификации истории не было допущено, в том числе на наших многочисленных мемориалах и советских захоронениях", - подчеркнул российский посол.