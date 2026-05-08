Россия будет противодействовать искажению истории, заявил посол в ФРГ

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Россия будет противодействовать попыткам искажения исторической правды о победе СССР над нацизмом, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он напомнил, что в Германии расположены свыше четырех тысяч советских военных мемориалов и захоронений.

"Поэтому мы стараемся предпринять все возможное для того, чтобы фальсификации истории не было допущено, в том числе на наших многочисленных мемориалах и советских захоронениях", - подчеркнул российский посол.