Рейтинг@Mail.ru
Россия будет противодействовать искажению истории, заявил посол в ФРГ - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 08.05.2026
Россия будет противодействовать искажению истории, заявил посол в ФРГ

Нечаев: Россия будет противодействовать искажению исторической правды

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет противодействовать попыткам искажения исторической правды о победе СССР над нацизмом, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
  • Посол подчеркнул, что против придания иного, необъективного смысла военным мемориалам, истории и победе над нацизмом.
  • Нечаев напомнил, что в Германии расположены свыше четырех тысяч советских военных мемориалов и захоронений.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Россия будет противодействовать попыткам искажения исторической правды о победе СССР над нацизмом, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
"Мы будем категорически против того, чтобы придавать иной, необъективный смысл нашим (военным - ред.) мемориалам, нашей истории и нашей победе над нацизмом", - заявил Нечаев журналистам после возложения венков на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков в канун 81-летия Победы над нацистской Германией.
Он напомнил, что в Германии расположены свыше четырех тысяч советских военных мемориалов и захоронений.
"Поэтому мы стараемся предпринять все возможное для того, чтобы фальсификации истории не было допущено, в том числе на наших многочисленных мемориалах и советских захоронениях", - подчеркнул российский посол.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Мерц поздравил немцев с днем освобождения от нацизма, не упомянув СССР
Вчера, 13:23
 
В миреРоссияБерлин (город)ГерманияСергей Нечаев (дипломат)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала