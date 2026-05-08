Россия не допустит возрождения нацизма, заявил посол в Канаде

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Россия не допустит искажения истории, обеления и возрождения нацизма, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Россия не допустит искажения истории, обеления и возрождения нацизма", – сказал Степанов по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поздравление приводится в Telegram-канале дипмиссии.
Посол также напомнил, что советский народ подвергся геноциду, но не сдался и не согнулся, а устоял и победил.
"Верность Отечеству и долгу, патриотизм и несгибаемый дух каждого позволил нам отстоять свое право на жизнь, обеспечить независимость и свободу потомкам, спасти мир. Подвиг Красной Армии бессмертен", – добавил Степанов.
Россия, подчеркнул дипломат, не забывает о вкладе союзников в разгроме нацистов, включая участников Северных конвоев.