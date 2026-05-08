В Эстонии сохраняется очередь из желающих выехать в Россию перед 9 Мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На погранпереходе Нарва-Ивангород между Эстонией и Россией сохраняется очередь с эстонской стороны в преддверии Дня Победы.
- По состоянию на 13:10 мск у погранперехода собралась очередь из нескольких десятков человек, на парковке находятся свыше 60 автомобилей и два автобуса.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На погранпереходе Нарва-Ивангород между Эстонией и Россией сохраняется очередь с эстонской стороны в преддверии Дня Победы, выяснило РИА Новости, изучив трансляции с камеры, передающей обстановку на границе в режиме реального времени.
По состоянию на 13.10 мск, у погранперехода с эстонской стороны собралась очередь из нескольких десятков человек, люди продолжают прибывать.
На парковке при этом в настоящий момент находятся свыше 60 автомобилей и два автобуса.
День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина победы.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.