В Эстонии сохраняется очередь из желающих выехать в Россию перед 9 Мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На погранпереходе Нарва-Ивангород между Эстонией и Россией сохраняется очередь с эстонской стороны в преддверии Дня Победы, выяснило РИА Новости, изучив трансляции с камеры, передающей обстановку на границе в режиме реального времени.

Ранее в пятницу Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что скопление людей фиксируется со стороны Эстонии на пункте пропуска в Россию "Ивангород".

По состоянию на 13.10 мск, у погранперехода с эстонской стороны собралась очередь из нескольких десятков человек, люди продолжают прибывать.

На парковке при этом в настоящий момент находятся свыше 60 автомобилей и два автобуса.

День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина победы.