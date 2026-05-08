02:28 08.05.2026 (обновлено: 02:29 08.05.2026)
Определено, из каких стран чаще всего приезжают в Россию

В Россию в 2025 году чаще всего приезжали граждане Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию.
  • На втором месте по числу прибывших — граждане Узбекистана, на третьем — граждане Китая.
  • Также в страну чаще всего приезжали из Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Армении, Монголии, Азербайджана и Белоруссии.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию в 2025 году, в первую "тройку" также вошли граждане Узбекистана и Китая, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в 2025 году на территорию России всего въехали почти 3,2 миллиона казахстанцев. Среди них больше половины, 2 миллиона, совершили частный визит, 245 тысяч приезжали работать, 99 тысяч – по учебе, 23 тысячи въезжали в качестве туристов.
На втором месте по числу прибывших – граждане Узбекистана. В 2025 году в Россию въехали 3,1 миллиона граждан центральноазиатской республики, среди них 7 из 10 (2,1 миллиона) приезжали работать, каждый пятый (604 тысячи) пересекал российскую границу, совершая частный визит. Также граждане Узбекистана 66 тысяч раз въезжали в РФ для учебы.
Первую "тройку" замыкают граждане Китая. За указанный период в Россию въехали 1,7 миллиона жителей Поднебесной, из них 834 тысячи туристов, 274 тысячи совершали деловой визит, 132 тысячи въезжали по работе, 101 тысяча въездов были совершены по учебе.
Также чаще других на территорию России в прошлом году въезжали граждане Таджикистана и Киргизии – 1,4 миллиона и 983 тысячи соответственно. Для работы за выбранный период в РФ въехали 949 тысяч таджикистанцев, частный визит совершили 389 тысяч человек, 64 тысячи приехали учиться. Из Киргизии чаще всего также приезжали для работы – 616 тысяч человек, 189 тысяч совершили частный визит, 109 тысяч въезжали на территорию России для учебы.
Также в топ-10 стран по числу граждан, въехавших в РФ в 2025 году, попали Абхазия, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Монголия.
