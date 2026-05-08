В России достаточно тест-систем для диагностики хантавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций есть в РФ, лаборатории обеспечены их достаточным количеством, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявить и локализовать случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы", - рассказали в ведомстве.