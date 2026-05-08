В Роспотребнадзоре назвали опасные инфекции, которые передаются от животных
02:26 08.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали опасные инфекции, которые передаются от животных

Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В методических рекомендациях Роспотребнадзора перечислены опасные инфекции, которые могут передаваться от животных к человеку.
  • К таким инфекциям относятся зоонозный грипп, листериоз, особо опасные микозы, сап и орнитоз.
  • Инфекции после периода низкой активности могут снова проявляться вспышками заболеваемости и распространяться на новые территории.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зоонозный грипп, листериоз, особо опасные микозы, сап и орнитоз могут передаваться от животных к человеку, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Эпидемиологически значимыми для территории Российской Федерации в настоящее время являются известные зоонозные инфекции, вызываемые микроорганизмами II группы (зоонозный грипп, вызванный высокопатогенными штаммами, орнитоз, особо опасные микозы, сап, мелиоидоз, ящур) и III группы патогенности (листериоз, пастереллез, фелиноз, эризипелоид)", - говорится в документе.
В рекомендациях уточняется, что такие инфекции после периода низкой активности снова проявляются вспышками заболеваемости и распространяются на новые территории.
